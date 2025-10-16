  • News24
Venerdì 17 ottobre in piazza De Ferrari una giornata per scoprire la Protezione civile

Appuntamento aperto alla cittadinanza per parlare di cultura della prevenzione e di conoscenza del rischio

protezione civile

Genova. venerdì 17 ottobre, a partire dalle 16,30, in sala della Trasparenza di Regione, l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Massimo Ferrante parteciperà alla giornata pubblica dedicata alla prevenzione, alla conoscenza dei rischi e alla cultura della Protezione civile, organizzata in occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”.

L’iniziativa è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Prefettura di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, Regione Liguria e tutte le componenti e strutture operative del Sistema di Protezione Civile, organizza per venerdì 17 ottobre 2025.

L’assessore Ferrante parteciperà per l’occasione anche alla premiazione dei vincitori del progetto “Il mese della Protezione civile”.

L’evento generale, che si svolgerà tra Piazza De Ferrari e Largo Pertini, sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 18 e vedrà il coinvolgimento delle principali realtà istituzionali, operative e associative del territorio tramite l’esposizione di mezzi operativi e attrezzature utilizzati dalle diverse forze nella gestione delle emergenze e stand informativi.

