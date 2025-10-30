Vela, mezzo secolo di regate per il Campionato Invernale del Tigullio

Lavagna. Nel 2025 il Campionato Invernale del Tigullio festeggia un compleanno speciale. Cinquantesima edizione per la rassegna di vela d’altura in programma da sabato 8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

Un traguardo eccezionale, frutto della visione del deus ex machina Franco Noceti, al timone del Comitato Organizzatore da moltissimi anni. Al centro dell’attenzione la passione di armatori, velisti e membri di equipaggio che ogni anno trovano nell’Invernale del Tigullio le condizioni ideali per poter regatare e confrontarsi. Gli equipaggi si confronteranno nelle classi ORC, IRC, monotipo e rating FIV, nell’ambito di due manche da tre week end cadauna. La prima sarà articolata nelle giornate di domenica 9 novembre, sabato 22 novembre e domenica 23 novembre, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’autunno). La seconda si terrà nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 gennaio, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2025 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’inverno).

“L’Invernale del Tigullio nasce su iniziativa tre circoli – sorride Franco Noceti – il CN, oggi YC, di Chiavari, la LNI Rapallo e lo YC Tigullio con sede a Santa Margherita. L’avvio della mia presidenza risale ormai a 45 anni fa: allora presi l’iniziativa di coinvolgere tutti i circoli del Tigullio in vista della costituzione di un Comitato in modo tale da gestire le regate nel migliore dei modi. E’ stata un’idea meravigliosa: i mesi invernali del Tigullio sono privilegiati per le condizioni meteomarine, abbiamo sempre spinto molto l’attività velistica in quel periodo. Dopo il nostro, sono nati altri Invernali sia nella I-Zona sia in altre zone d’Italia”.

“La Liguria è terra di mare, di vela e di grandi eventi sportivi. Il 50° Campionato Invernale del Tigullio rappresenta un pezzo di storia del nostro territorio che richiama generazioni di appassionati. In Liguria lo sport non è solo competizione, ma scuola di vita: sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra. Dallo sport nascono buoni cittadini e questo è il valore più grande che anche come istituzioni dobbiamo trasmettere ai giovani. Buon vento a tutti i partecipanti”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Sabato 8 novembre la “Tigullio Race 50° Event” sarà un’occasione unica e irripetibile per celebrare i 50 anni dell’Invernale grazie all’iconico percorso storico che abbraccia tutto il golfo, da Portofino a Sestri Levante. Questa regata/evento, è aperta a tutte le barche a vela, stazzate e non di qualsiasi dimensione e foggia. Si troveranno, fianco a fianco, con barche famose, equipaggi agguerriti ma anche barche da crociera con amici che si vogliono divertire. Tutti insieme, senza preclusioni, con il supporto de “Il Giornale della Vela”, anch’esso prossimo al compimento del suo cinquantesimo compleanno. Gli organizzatori attribuiranno ad ogni barca un “rating” che gli permetterà di competere ad armi pari. Le barche saranno divise in due categorie: Sport Boat per coloro che vogliono utilizzare ogni tipo di vela (gennaker, spi, code 0), mentre chi vuole utilizzare solo randa e fiocco sarà inserito nella categoria Cruising Boat. Saranno quindici le miglia da percorrere con a partenza dalle 11. Una volta finita la regata in mare aperta a tutti, comincia la festa a terra, dalle 17.30 presso lo Yacht Club Chiavari. Solo al momento della premiazione si sveleranno le classifiche, divise per le due categorie Sport e Cruising Boat. Verrà stilata anche una classifica speciale per le “Classic Boat”, le barche con almeno 25 anni di vita. Per finire, verrà decretato il vincitore assoluto della “Tigullio Race 50° Event”.

“È un compleanno speciale per il Campionato Invernale del Tigullio di vela: l’edizione numero 50 della rassegna si svolgerà nelle acque del Mar Ligure coinvolgendo, come di consueto, velisti, armatori, equipaggi e imbarcazioni di diverse dimensioni e caratteristiche – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Questa competizione incarna alla perfezione i valori della passione sportiva, della tradizione, della cultura e della promozione del territorio: elementi che ci stanno a cuore e che hanno condotto alla nostra nomina come “Regione Europea dello Sport” e, più recentemente, di “Number One Region of Sport” che ci è stata assegnata da Aces Europe. In questo anno così speciale, festeggiare un traguardo di tale rilevanza è motivo di grande orgoglio e aggiungerà ulteriore interesse a questa storica rassegna di vela d’altura”.

Alla conferenza stampa, sono intervenuti anche il presidente Coni Liguria Antonio Micillo, il Consigliere FIV Maurizio Buscemi, il Presidente I-Zona Alessandro Pezzoli e il Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure, Tenente di Vascello, Donato Florio.

Per i tre mesi dell’evento, la partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, potrà essere effettuata a partire dalle ore 9, per quelle del sabato dalle ore 11. L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con 20 Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.