Vela, Campionato della Lanterna: vincono Padawan, Dea Gitana, JBes e Auffa

Genova. Il 13° Campionato della Lanterna è finalmente tornato ad offrire l’immagine della Lanterna ai regatanti.

L’evento, con il CN Mandraccio in cabina di regia, si è svolto in due weekend consecutivi, 11-12 e 18-19 ottobre, su un campo di regata nuovo, situato alla foce del Polcevera, che ha consentito al Comitato di Regata di portare a casa 4 prove a bastone nel primo week-end e ben due costiere, una con sviluppo a ponente di 10 miglia ed una con sviluppo a levante di 12, nel successivo week end che hanno caratterizzato il 2° trofeo Phase.

Sono state 35 le barche iscritte fra classe ORC, Gran Crociera, Monotipi J80 e classe Mini 6.5. Nella classe ORC primo posto per Padawan di Donald Hart, seguita da Manida di Alessio Arru ed Imxtinente di Adelio Frixione, rispettivamente in seconda e in terza posizione. Per la classe Gran Crociera leadership per Dea Gitana di Dino Tosi, davanti a Gianburrasca di Filippo Gazzerro e Rebyone di Davide D’Aria. Per i Monotipo J80, vittoria per J-Bes di Eros Rossi davanti a Tabu-J di Gianmaria Pantella e Joke di Nicola Odone al terzo. Nella classe Libera, Auffa di Claudio Bevilacqua precede Indiana 2 di Giuseppe Scarfì e Pipaf V di Alberto Pittaluga. A Manida è andato anche il 2º trofeo Phase.

Il Comitato di Regata era composto dal Presidente Stefano Carattino, dal Primo menbro Danilo Fiore e dagli Udr Ernesto Bernardotti ed Alberto Danante. “La manifestazione ha creato grande entusiasmo per cui stiamo già lavorando alla prossima edizione del Trofeo Phase con la conferma del Main Sponsor, al pari della volontà di l’intenzione di far crescere la manifestazione” afferma l’organizzatore Gianluca Boschini, che in occasione della premiazione presso i locali di Phase Notion Control ha ringraziato anche la Regione Liguria ed il Comune di Genova, rappresentato dal Consigliere Comunale Fabio Gregorio che hanno patrocinato l’evento, insieme alla Porto Antico di Genova SpA ed il Cantiere Mostes di Varazze che da sempre sostenitori dell’evento.

Un appuntamento realizzato con il supporto di Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, LNI Genova Sestri, LNI Genova Centro, ANSD, CN Luigi Rum, ASPER, CN Ilva e Associazione Il Pontile e con il sostegno di Phase Motion Control, Mostes, Toio e Porto Antico.