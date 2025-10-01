Valpolcevera, aggredisce la vicina e poi i carabinieri: 30enne in manette

Genova. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un 30enne genovese per evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
L’uomo, residente in Valpolcevera, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo essere uscito dalla propria abitazione, ha dapprima aggredito verbalmente la propria vicina di casa e, successivamente, i militari intervenuti a seguito della richiesta di intervento, proferendo nei loro confronti anche frasi minacciose e opponendo resistenza all’atto dell’identificazione.
Il 30enne è stato portato e trattenuto in camera di sicurezza a forte San Giuliano prima del processo per direttissima.
Sempre i carabinieri, ma del nucleo operativo della Compagnia di Sampierdarena, hanno arrestato un 40enne ecuadoriano, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura.
Il soggetto, dovendo espiare la pena di quattro anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti dell’ex coniuge, è stato portato in carcere a Pontedecimo nella sezione dedicata ai sex offender.