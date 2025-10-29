  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il commento

Val Bisagno, opposizione all’attacco sul trasporto pubblico. Villani (Lega): “Centrosinistra ha idee confuse, rischiamo il pasticcio”

"Anche se si arrivasse ad un nuovo progetto a inizio 2026, ci vorranno anni per l' approvazione e per ottenere un finanziamento così significativo. Ma i cittadini hanno bisogno di certezze oggi, ora e non domani"

bus autobus amt brignole

Genova. “Dalle notizie emerse in questi giorni sulle eventuali ipotesi progettuali oggi allo studio, si comprende come questa amministrazione comunale abbia ancora le idee molte confuse su cosa proporre in alternativa allo Skymetro per la Val Bisagno. Sempre che esista una vera alternativa a questo progetto, visto che era già stato finanziato“.

A dirlo in una nota stampa la consigliera del Municipio IV Media Valbisagno Angela Villani, quota Lega ed ex assessore, che torna a pungolare la maggioranza che sostiene Silvia Salis sul principale tema che da anni tiene in scacco la vallata, vale a dire la mobilità e il trasporto pubblico.

“Per il bene della mio territoio sarò la prima a essere concorde con una soluzione valida ma sembra che si vada verso soluzioni pasticciate e poco efficaci – aggiunge – Nel frattempo abbiamo perso definitivamente centinaia di milioni di Euro e bisogna avere ben chiaro che, anche se si arrivasse ad un nuovo progetto a inizio 2026, ci vorranno anni per l’ approvazione e per ottenere un finanziamento così significativo. Ma i cittadini hanno bisogno di certezze oggi, ora e non domani“.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.