Val Bisagno, opposizione all’attacco sul trasporto pubblico. Villani (Lega): “Centrosinistra ha idee confuse, rischiamo il pasticcio”

Genova. “Dalle notizie emerse in questi giorni sulle eventuali ipotesi progettuali oggi allo studio, si comprende come questa amministrazione comunale abbia ancora le idee molte confuse su cosa proporre in alternativa allo Skymetro per la Val Bisagno. Sempre che esista una vera alternativa a questo progetto, visto che era già stato finanziato“.

A dirlo in una nota stampa la consigliera del Municipio IV Media Valbisagno Angela Villani, quota Lega ed ex assessore, che torna a pungolare la maggioranza che sostiene Silvia Salis sul principale tema che da anni tiene in scacco la vallata, vale a dire la mobilità e il trasporto pubblico.

“Per il bene della mio territoio sarò la prima a essere concorde con una soluzione valida ma sembra che si vada verso soluzioni pasticciate e poco efficaci – aggiunge – Nel frattempo abbiamo perso definitivamente centinaia di milioni di Euro e bisogna avere ben chiaro che, anche se si arrivasse ad un nuovo progetto a inizio 2026, ci vorranno anni per l’ approvazione e per ottenere un finanziamento così significativo. Ma i cittadini hanno bisogno di certezze oggi, ora e non domani“.