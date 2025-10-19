Va nella stessa discoteca della ex, 37enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

Genova. Un uomo di 37 anni di nazionalità italiana stato arrestato questa notte per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex.

L’allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico cui il 37enne era sottoposto. L’uomo si trovava in una discoteca del centro e risultava essersi avvicinato alla vittima.

La polizia, appena ricevuto il segnale in centrale operativa, si è messa sulle tracce dell’uomo e lo ha arrestato per la violazione.

La donna, peraltro, non lo aveva visto personalmente, ma era stata informata della sua presenza da altri.