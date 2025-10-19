  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Beccato

Va nella stessa discoteca della ex, 37enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

L'allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico, la vittima era stata avvisata da altri della sua presenza

polizia notte

Genova. Un uomo di 37 anni di nazionalità italiana stato arrestato questa notte per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex. 

L’allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico cui il 37enne era sottoposto. L’uomo si trovava in una discoteca del centro e risultava essersi avvicinato alla vittima.

La polizia, appena ricevuto il segnale in centrale operativa, si è messa sulle tracce dell’uomo e lo ha arrestato per la violazione.

La donna, peraltro, non lo aveva visto personalmente, ma era stata informata della sua presenza da altri.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.