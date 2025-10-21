Upim licenzia delegato sindacale. I sindacati: “Atto gravissimo contro i diritti dei lavoratori”

Genova. Forte denuncia da parte di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs di Genova e Liguria in seguito al licenziamento di un proprio rappresentante sindacale congiunto da parte di Upim, marchio facente parte del gruppo OVS. I sindacati definiscono il provvedimento come un “atto gravissimo contro i diritti dei lavoratori” e preannunciano mobilitazioni e azioni legali.

Secondo le sigle sindacali, il lavoratore, delegato congiunto, sarebbe stato licenziato per aver esercitato il proprio mandato sindacale con “coraggio”, difendendo colleghi e colleghe e “denunciando con trasparenza gravi irregolarità gestionali da parte della Direttrice del negozio Upim del centro commerciale Valbisagno”.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs rigettano la natura disciplinare del licenziamento, definendolo apertamente come un “atto ritorsivo” e una “vendetta contro chi ha avuto il coraggio di parlare e di non piegarsi al silenzio”. A loro avviso, si tratta di un “segnale pericoloso che mira ad intimidire tutte le lavoratrici ed i lavoratori di Upim del Centro Commerciale Valbisagno”.

Le organizzazioni sindacali, con i rappresentanti Maurizio Fiore (Filcams Cgil), Silvia Michela Avanzino (Fisascat Cisl) e Cristina D’Ambrosio (Uiltucs Uil), annunciano che si mobiliteranno per denunciare pubblicamente l’accaduto e non escludono “azioni legali per ottenere il reintegro del rappresentante sindacale, per accertare tutte le responsabilità di questo abuso e per difendere i diritti di lavoratrici e lavoratori”, ribadendo che “Difendere chi difende i diritti di tutti è un dovere collettivo.”