Università di Genova occupata per Gaza, Lega: “Gli attivisti risarciscano gli studenti”

Genova. In una nota diramata oggi alla stampa, la “Lega giovani Liguria” apprende “con rammarico che l’occupazione di Via Balbi 5 non accenna a placarsi”.

“I disagi che questa occupazione ha causato agli studenti fuorisede e non solo – dicono i giovani del Carroccio – sono ormai tristemente noti a tutti. Per non dimenticare inoltre i problemi relativi ai dottorandi e ai borsisti, che i collettivi di sinistra vogliono nascondere o minimizzare”.

“Come Lega giovani Liguria mostriamo piena solidarietà al magnifico rettore Delfino, attaccato dagli occupanti con vessazioni inaccettabili – proseguono i leghisti – chiediamo inoltre che si proceda con un’identificazione degli individui che si stanno rendendo partecipi di queste azioni deplorevoli”.

“Riteniamo opportuno procedere affinché i futuri occupanti identificati risarciscano gli studenti per i disagi che loro stessi hanno creato, derivati da una protesta per nulla attinente al contesto Universitario. Parlano di diritti negati, ma non hanno ben noto il diritto allo studio evidentemente”, concludono.