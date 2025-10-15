Under 21, i grifoncini Ekhator e Fini a segno nella vittoria contro l’Armenia

Genova. La pausa del campionato di Serie A per le partite delle nazionali sta facendo bene ai giocatori del Genoa: dopo le reti di Malinovskyi (per lui tre gol e un assist in due partite) ed Ellertsson nella sfida tra Ucraina e Islanda, c’è gloria anche per gli azzurrini Ekhator e Fini.

I due giovani in forza alla squadra di Vieira contribuiscono con due reti alla corsa verso Euro 2027 della Nazionale Under 21. L‘Italia ha vinto 5-1 contro l’Armenia e i due grifoncini hanno segnato il quarto e il quinto gol. Buona prestazione anche per il blucerchiato Cherubini, che è sceso in campo dal primo minuto e ha svariato parecchio, pennellando anche il cross per il colpo di testa di Ndour finito sul palo ed è entrato nell’azione del 3-0

Dopo un primo tempo a reti bianche, Baldini ha fatto entrare Dagasso (che allenò al Pescara) al posto di Ndour e la partita è cambiata. Suo il primo gol al 59′, poi la doppietta di Camarda e infine il sigillo dei giovani del Genoa, entrati al 73′: Fini si fa trovare al posto giusto al momento giusto su una respinta del portiere su tiro di Pisilli al 75′. Per Ekhator rete nel recupero sfruttando gli ampi spazi lasciati dagli armeni con un destro che si infila nell’angolino.

Ora i rossoblù impegnati nelle nazionali saranno di rientro a Pegli per preparare la partita contro il Parma: Norton-Cuffy ha giocato 90 minuti nella vittoria contro Andorra della sua Inghilterra per 1-0, Cuenca ha ritrovato il campo giocando due amichevoli con il Paraguay contro Giappone e Corea del Sud. Di rientro anche Otoa, reduce (da titolare) da una sconfitta della Danimarca Under 21 in Belgio. Per Frendrup panchina nella partita della Danimarca contro la Grecia. L’ultimo a rientrare sarà Vasquez, che ha da poco terminato da titolare l’amichevole del suo Messico contro l’Ecuador (1-1).