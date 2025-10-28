Una spilla con un “non ti scordar di me” in consiglio regionale per ricordare i caduti in guerra

Genova. Un non ti scordar di me per ricordare il sacrificio dei caduti in guerra per la patria. La spilla floreale è stata consegnata stamattina all’inizio del consiglio regionale dal presidente dell’assemblea Stefano Balleari ai consiglieri e ai membri della giunta.

Il fiore è stato recentemente riconosciuto dal ministero della Difesa come “simbolo a carattere permanente, tangibile elemento raffigurativo riferibile ai caduti di tutte le guerre e le missioni di pace”.

“L’istituzione in Italia, come già in molte nazioni all’estero, di un fiore che richiamasse il ricordo del sacrifico dei caduti in guerra, fu proposta con forza dal Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare e dal suo presidente generale Rosario Aiosa, in occasione del centenario della Prima guerra mondiale e questo Consiglio – ha sottolineato Balleari – ebbe l’onore di insignire nel 2021 il generale del sigillo d’argento, la massima onorificenza consegnata dalla nostra Assemblea”.

Il presidente ha aggiunto: “Nella primavera successiva in seno a Euroflora, sotto l’egida di questo Consiglio, veniva presentato ufficialmente dal generale Aiosa il progetto di dedicare un fiore alla memoria dei caduti per la patria e, consegnato nelle mani dell’allora sottosegretaria alla Difesa Stefania Pucciarelli, già consigliera regionale della Liguria, questo simbolo iniziò il lungo iter di approvazione, conclusosi di recente. Riceviamolo con rispetto – ha concluso – perché porta in sé il segno profondo dell’amor patrio della nostra comunità e delle nostre istituzioni che per prime lo hanno sostenuto e fatto proprio”.

Il consigliere Gianmarco Medusei, già presidente del Consiglio regionale, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e ha ricordato il ruolo primario svolto dalla Liguria, già nella precedente legislatura, nel riconoscimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto da parte di tutti i Comuni della Regione