Ubriaco, aggredisce due militi della Croce Verde: 52enne in manette

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 52enne del posto per lesioni personali a personale sanitario, denunciandolo anche per minaccia grave, interruzione di pubblico servizio, violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ieri sera, una pattuglia del commissariato San Fruttuoso, mentre passava in piazzale Parenzo, è intervenuta per aiutare due giovani militi della Croce Verde. I ragazzi erano in seria difficoltà perché un uomo, completamente ubriaco, era entrato nella loro sede e li aveva aggrediti senza motivo.

All’arrivo degli agenti il 52enne ha tentato la fuga, spintonando uno di due soccorritori e, dopo aver urlato minacce e di morte, insulti e bestemmie, sia verso gli operatori di polizia sia verso i sanitari, si è diretto correndo sulla carreggiata di Lungo Bisagno Istria, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli utenti della strada.

Una volta bloccato e portato in questura, l’uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza. I due sanitari sono stati portati al pronto soccorso con ferite lievi. Il servizio di assistenza sanitaria per la serata è stato sospeso. Il 52enne sarà processato per direttissima.