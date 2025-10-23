  • News24
Ubriachi alla guida e con patenti false: denunce della polizia stradale

A Sampierdarena un uomo è stato trovato al volante ubriaco e con una patente rubata in bianco dagli uffici della Motorizzazione Civile

Genova. Aumentano i controlli della polizia stradale nel ponente cittadino.

Lo scorso 13 ottobre in serata una pattuglia ha notato un veicolo procedere a velocità non adeguata sul lungomare di Pegli. Gli agenti hanno quindi fermato l’auto per un controllo, al termine del quale il conducente è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico pari a 1,73 g/l. L’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.

Nella notte di mercoledì 15 ottobre, invece, una pattuglia in transito a Sampierdarena ha intercettato un veicolo che procedeva in maniera anomala, con ripetuti cambi di direzione non segnalati. Fermato per un controllo, il conducente è apparso fin da subito agitato ed è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato esito positivo. 

Gli operatori, inoltre, insospettiti dalla patente di guida in formato cartaceo presentata dal conducente, hanno svolto un esame più approfondito. Il documento è risultato rubato in bianco da un ufficio della Motorizzazione Civile, e quindi falso. Il conducente è stato denunciato per la ricettazione e la falsità materiale del documento nonché sanzionato per la guida in stato di ebbrezza.

