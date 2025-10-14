Genova punta alla certificazione LGBTQIA+: dal Pride al turismo inclusivo

Genova. Un Pride più organizzato e strutturato, accoglienza specializzata e un’offerta culturale ad hoc: il Comune di Genova è deciso a investire in nuove politiche LGBTQIA+, puntando anche sull’ottenimento di una certificazione ufficiale come destinazione turistica accogliente e sicura per la comunità.

L’ispirazione è arrivata dalla partecipazione dell’assessora al Commercio e Turismo, Tiziana Beghin, all’Europe’s Summit For LGBTQ+ Tourism, summit cui la giunta del capoluogo ligure ha partecipato per la prima volta. Interpellata in merito al bilancio dell’esperienza dal consigliere Edoardo Marangoni, Beghin ha confermato che “sono emerse buone pratiche ed esiti che potremo fare nostre. Un dato incontrovertibile è che l’incisività non è solo un dovere etico e sociale in cui la giunta crede profondamente, ma anche un formidabile motore turistico ed economico. Le città che investono in accoglienza specifica per la comunità LGBTQIA+ registrano flussi turistici da record, e ci sono alcune linee guida precise che potremo declinare”.

Oltre all’ottenimento di una certificazione attraverso uno specifico destination management LGBTQ+, che prevede l’applicazione di strategie di gestione turistica accoglienti e sicure per la comunità LGBTQ+, l’obiettivo è creare un sistema integrato “che formi gli operatori turistici, certifichi le strutture alberghiere e proponga un’offerta culturale e di intrattenimento in linea con esigenze e richieste”.

“Gli eventi possono avere un effetto leva molto importante, e non si parla solo dell’organizzazione del Pride, in cui saremo sempre più presenti, ma in un programma di eventi per l’intera settimana. La nostra città si vuole muovere in questa direzione per diventare una città più giusta, aperta, europea e anche attraente sul piano turistico”.

Marangoni, dal canto suo, ha proposto la creazione di una rete cittadina di accoglienza, la promozione di iniziative culturali dedicate, archivi e borse di ricerca sulla storia LGBTQIA+, fino a proporre Genova come possibile futura sede dell’Europride.