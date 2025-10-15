Turismo business, la Liguria al Buy Mice Milano 2025

Liguria. La Liguria è tornata protagonista nel mondo del turismo business con la sua partecipazione al Buy Mice Milano 2025, appuntamento di riferimento per il settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), ospitato quest’anno negli spazi del Melià Milano.

La presenza ligure, coordinata attraverso un’azione di co-marketing istituzionale, si concretizza nella partecipazione del Consorzio Meet in Liguria, che rappresenta l’intera filiera congressuale regionale, dalle sedi per eventi ai professionisti dell’accoglienza. Un’unica voce per raccontare una Liguria dinamica, competitiva e sempre più sostenibile, capace di offrire soluzioni su misura per ogni tipologia di evento, dai congressi ai viaggi incentive, fino al segmento wedding.

La giornata di ieri, per esempio, è stata dedicata al networking professionale e al confronto diretto. La formula dell’evento, ormai consolidata, consente ai circa 200 buyer partecipanti di scegliere liberamente i propri interlocutori, garantendo contatti mirati e di qualità.

Dopo la tappa primaverile di Roma, quella di Milano segna un nuovo momento di visibilità per la destinazione: un’occasione per consolidare relazioni, ampliare reti e promuovere un modello di accoglienza che mette al centro la qualità del servizio e la sostenibilità del territorio.

“Partecipare a Buy Mice significa per la Liguria non solo esserci, ma contribuire attivamente al dialogo sul futuro del turismo business italiano con una visione che guarda a collaborazione, innovazione e valore umano come strumenti di sviluppo duraturo − commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi − in questa prospettiva il segmento degli eventi privati rappresenta un ambito in forte espansione: la Liguria, con le sue location d’eccellenza, dai borghi affacciati sul mare alle dimore storiche, si conferma una destinazione ideale non solo per congressi e meeting, ma anche per matrimoni ed eventi di respiro internazionale”.