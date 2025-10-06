  • News24
L'indagine

“Siamo militari dell’esercito americano”, e si fanno consegnare 450.000 euro per i bambini siriani

La truffa ai danni di un'anziana donna, che ha fatto una serie di bonifici convinta di sostenere la causa dei piccoli vittime di guerra. Denunciate 15 persone

carabinieri mare

Genova. Hanno approfittato dell’impegno benefico di una pensionata, riuscendo a farsi consegnare 450.000 euro per presenti progetti in favore dei bambini siriani.

I carabinieri di Santa Margherita hanno scoperto il raggiro e hanno denunciato 15 persone, tutti cittadini nigeriani residenti però in Italia, con l’accusa di truffa in concorso. Il gruppo ha contattato l’anziana donna tramite mail, riuscendo a raggirarla spacciandosi per ufficiali dell’esercito americano di stanza in Siria e approfittando dell’iscrizione della donna a un’associazione benefica.

La truffa è andata avanti per un anno, da ottobre 2022 a ottobre 2023, arco di tempo in cui sono riusciti a farsi fare bonifici online per oltre 400.000 euro.

I militari di Santa Margherita sono riusciti a rintracciare i presunti responsabili e li hanno denunciati. Per loro è stata disposta la citazione diretta a giudizio da parte della procura.

