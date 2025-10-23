Un altro presunto allarme bomba a Bolzaneto, nel trolley pesi da palestra

Genova. Nuovo intervento per un presunto allarme bomba a Bolzaneto, in Valpolcevera, a distanza di poche ore da quello di stamani all’interno del centro commerciale L’Aquilone, dove era stata abbandonata una valigia sospetta.

Gli artificieri della polizia sono stati ri-chiamati in via Pastorino, nello stesso quartiere, questa volta per un trolley abbandonato. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti.

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno sgomberato l’area. La polizia locale, poco prima delle 13, ha disposto la chiusura di via Pastorino per circa un’ora (adesso riaperta). Il trolley è stato aperto con l’esplosivo: all’interno una serie di pesi da palestra.

Pesante anche il contenuto della valigia all’interno del centro commerciale, che per sicurezza è stato fatto evacuare interamente: in quel caso gli artificieri hanno trovato una macchina da cucire. Presenti anche i vigili del fuoco.

Indagini in corso per capire se l’abbandono di valigia e trolley possano essere opera di una stessa persona. Anche se le motivazioni resterebbero ignote.

Nei giorni scorsi un altro intervento per un possibile ordigno si era verificato presso la stazione ferroviaria di Cornigliano, dove qualcuno aveva lasciato una bombola di gas con sopra un cartello e scritte sconnesse contro il Papa e i servizi segreti.