Da sapere

Lavori sul nodo di Genova, domenica di stop ai treni sulla lina Genova-Campo Ligure

Previsti interventi urgenti di manutenzione alla linea elettrica di alimentazione nel nodo di Genova

Genova. Ancora modifiche alla circolazione dei treni regionali per i lavori infrastrutturali straordinari programmati nel nodo di Genova.

Per interventi urgenti di manutenzione alla linea elettrica di alimentazione nel nodo di Genova, dalle ore 9 e per l’intera giornata di domenica 2 novembre, è prevista anche la chiusura della tratta ferroviaria tra Campo Ligure e Genova.

I treni in circolazione sulla linea Genova – Ovada e Genova-Busalla-Arquata Scrivia subiranno modifiche di orario e limitazioni di percorso. In particolare:

  • i treni della relazione Genova-Acqui Terme faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure Masone e non circoleranno nella tratta Campo Ligure – Genova Brignole,
  • i treni della relazione Genova-Busalla-Arquata Scrivia percorreranno l’itinerario alternativo via Bivio Bersaglio – Bivio Rivarolo  non fermeranno a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e non sono ammessi animali di grossa taglia.

