Treni, lavori sulla linea Roma Pisa: modifiche e cancellazioni per i collegamenti da e per Genova

Genova. Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria sono previste sui collegamenti a lunga percorrenza che interessano Genova, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) tra Civitavecchia e Capalbio, sulla linea Roma – Pisa.

Le principali variazioni, con impatto sui servizi da e per Genova, si concentreranno dalle ore 23:30 di mercoledì 15 ottobre alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025. Ulteriori modifiche e rallentamenti sono previsti anche nel periodo successivo, fino a dicembre.

Cancellazioni Totali e Variazioni Principali (15-19 ottobre):

Durante il periodo dei lavori, tutti i treni Frecciarossa della relazione Torino PN – Genova – Roma T.ni che viaggiano via Grosseto-Civitavecchia sono cancellati. Analogamente, sono cancellati tutti i treni Frecciabianca che collegano Genova PP – Roma T.ni e Milano C. – Genova – Roma T.ni, anch’essi instradati via Grosseto-Civitavecchia. Si segnala inoltre che alcuni treni Frecciabianca, in particolare i numeri 8626 e 8630, sono cancellati anche il giorno 15 ottobre, mentre i treni 8601 e 8605 sono cancellati anche il giorno 20 ottobre.

Per quanto riguarda i treni Intercity, quelli sulle relazioni Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia e Salerno – Torino non saranno cancellati, ma subiranno una deviazione di percorso via Pisa – Firenze – Orte. Questa deviazione comporta importanti modifiche di orario (anche con anticipi) e la soppressione delle fermate intermedie nella tratta compresa tra Livorno e Roma Ostiense. In compensazione, questi treni effettueranno fermata anche a Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina.

Intercity e Intercity Notte: Periodo 20 ottobre – 13 dicembre

Anche dopo la fine dei lavori principali, e fino al 13 dicembre 2025, il Gestore dell’Infrastruttura ha previsto rallentamenti e modifiche di orario (anche con anticipi) che continueranno a interessare i treni Intercity Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia e Salerno – Torino. I treni Intercity Notte Torino – Salerno potranno subire modifiche di percorso con la soppressione di alcune fermate intermedie e/o variazioni di orario.

Informazioni per i Viaggiatori

È previsto un servizio di bus sostitutivi per la relazione Roma – Livorno, oltre che per le tratte Civitavecchia – Grosseto e Civitavecchia – Montalto di Castro, ma si avvisa che i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori e che non è ammesso il trasporto di bici, monopattini elettrici e animali di grossa taglia (eccetto cani guida).