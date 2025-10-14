  • News24
In tilt

Treni, guasto tra Genova Nervi e Recco: mattinata di caos con ritardi e cancellazioni

Un treno merci è rimasto fermo sulla linea, attivate corse con bus sostitutivi nella tratta interrotta

ritardi treni brignole

Genova. Mattinata di caos per chi si muove in treno in Liguria. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata fin dall’alba “per un inconveniente tecnico a un treno di altra impresa ferroviaria tra Genova Nervi e Recco“, secondo quanto riferito da Trenitalia. Da quanto appreso si tratta di un treno merci.

Di conseguenza si registrano gravi ritardi (fino a 100 minuti) su tutti i treni nell’area di Genova.

Coinvolto dai disagi il treno FrecciaBianca 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:03). Ritardi superiori a 60 minuti per il FrecciaBianca 8601 Genova Piazza Principe (5:15) – Roma Termini (10:03) e per il FrecciaArgento 8583 Genova Piazza Principe (5:53) – Roma Termini (10:05)

Trenitalia ha attivato corse con bus tra Genova Nervi e Recco per superare il blocco sulla tratta interessata dal guasto.

