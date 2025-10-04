Traffico in tilt in mattinata a Genova Ovest dopo i due giorni di blocco per Gaza

Genova. Traffico nel caos questa mattina a Genova dopo i due giorni di mobilitazione per Gaza, tra cui lo sciopero generale di venerdì, che hanno provocato la chiusura dei varchi portuali di San Benigno, via Albertazzi e lungomare Canepa.

Con la riapertura degli accessi alle banchine, dato anche che alcune navi avevano deciso di riprogrammare le partenze in funzione dei blocchi, stamattina decine di camion sono ripartiti e sono rimasti in coda.

Situazione critica dunque nella zona di San Benigno, in particolare via Albertazzi e l’Elicoidale, con ripercussioni anche sul casello di Genova Ovest in uscita. Traffico in alleggerimento verso la tarda mattinata.

Giovedì scorso, durante il presidio permanente del Calp ai varchi, l’Autorità portuale aveva comunicato che le attività proseguivano “regolarmente” e in “piena operatività“, specificando che la funzionalità complessiva non era “mai venuta meno”.