  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Viabilità

Torna la pioggia, lunedì di traffico intenso su strade e autostrade genovesi

Code e rallentamenti sul nodo autostradale specialmente in direzione dello svincolo di Sampierdarena. Ingolfata a tratti anche la Aldo Moro

coda sopraelevata

Genova. L’equazione è semplice: pioggia uguale traffico. In questo lunedì 20 ottobre, esordio di una perturbazione autunnale che segue intere settimane di sole sulla Liguria, la pioggia ha portato a un peggioramento della fluidità viaria con code e rallentamenti sia sulle autostrade sia sulla viabilità ordinaria.

Attorno a Genova traffico molto intenso per chi si muove verso il centro. Così sulla A10 Genove Ventimiglia si hanno code a tratti tra il bivio A10/A26 e Sampierdarena. Sulla A12 coda tra Genova Est e il bivio A10/A12.

Coda anche in A7, all’uscita del casello di Bolzaneto, per la viabilità esterna che non riceve. Mentre è a causa di lavori in corso che si hanno code tra Bolzaneto e Busalla.

Per cantieri anche la coda, ineluttabile nelle prime ore del mattino, sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure, nell’immediato savonese.

Ma attenzione anche alla viabilità ordinaria, sulle principali direttrici tra le periferie e il centro. La polizia locale, in particolare, mette in allerta sulle code che interessano la sopraelevata Aldo Moro in entrambe le direzioni.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.