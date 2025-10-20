Torna la pioggia, lunedì di traffico intenso su strade e autostrade genovesi

Genova. L’equazione è semplice: pioggia uguale traffico. In questo lunedì 20 ottobre, esordio di una perturbazione autunnale che segue intere settimane di sole sulla Liguria, la pioggia ha portato a un peggioramento della fluidità viaria con code e rallentamenti sia sulle autostrade sia sulla viabilità ordinaria.

Attorno a Genova traffico molto intenso per chi si muove verso il centro. Così sulla A10 Genove Ventimiglia si hanno code a tratti tra il bivio A10/A26 e Sampierdarena. Sulla A12 coda tra Genova Est e il bivio A10/A12.

Coda anche in A7, all’uscita del casello di Bolzaneto, per la viabilità esterna che non riceve. Mentre è a causa di lavori in corso che si hanno code tra Bolzaneto e Busalla.

Per cantieri anche la coda, ineluttabile nelle prime ore del mattino, sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure, nell’immediato savonese.

Ma attenzione anche alla viabilità ordinaria, sulle principali direttrici tra le periferie e il centro. La polizia locale, in particolare, mette in allerta sulle code che interessano la sopraelevata Aldo Moro in entrambe le direzioni.