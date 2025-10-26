TORINO 0 vs GENOA 1 (7′ Thorsby)

11′ Genoa ancora pericoloso sull’out di destra. Coinvolto Norton-Cuffy che cerca il cross sul lato opposto, non riesce a intervenire sul pallone Ellertsson.

7′ La sblocca il Genoa! Decisivi i due cambi di Vieira. Malinovskyi va ancora in verticale verso Ekhator che riceve largo a destra e va al cross per Thorsby. Scivola Asllani che non intercetta e il norvegese da due passi non può sbagliare, 0-1 all’Olimpico.

6′ Squillo del Genoa. Malinovskyi si abbassa e si allarga per offrire una nuova soluzione di gioco e ricevere il pallone. Frendrup serve l’ucraino che pesca il movimento lungolinea di Ekhator. L’attaccante prova a puntare Coco ma viene fermato nei pressi dell’area di rigore.

3′ Tanti palloni sporchi in questo avvio di gara. Il Genoa prova a pulire il gioco e manovrare, ma la pressione del Torino costringe Ostigard e Vasquez a cercare i lanci lunghi.

Fischia il direttore di gara, si parte. Primo possesso per il Torino

Primo Tempo

Il pre partita

Squadre in campo, tra poco comincia Torino – Genoa!

Osservato speciale: Giovanni Simeone. Il Cholito ritrova il suo passato, con il Genoa 14 gol realizzati nella stagione 2016/2017. Oggi l’attaccante di Baroni cerca il gol per la terza partita consecutiva.

Vieira fa due cambi rispetto al pareggio con il Parma. Gioca Thorsby al posto di Vitinha per dare più spessore e muscoli, davanti il tecnico punta su Jeff Ekhator. È la seconda presenza da titolare in campionato per il classe 2006, dopo il battesimo con gol a Napoli.

Due modifiche anche per Baroni, ma obbligate. Indisponibili il portiere Israel e l’esterno Nkounkou, giocano Paleari (ex della partita) e Biraghi.

Le formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. A disposizione: Popa, Siviero, Aboukhlal, Dembele, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Ismajli, Lazaro, Masina, Ngonge, Njie, Zapata. Allenatore: Marco Baroni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Carboni, Colombo, Cuenca Martinez, Ekuban, Fini, Gronbaek, Messias, Martin, Onana, Otoa, Venturino, Vitnha. Allenatore: Patrick Vieira.

L’avvicinamento

Il Genoa continua a inseguire il primo successo in campionato. Oggi il Grifone va in trasferta a Torino per sbloccare il dato e abbandonare l’ultimo posto in classifica. Ieri sono arrivate notizie discrete per i rossoblù, con il pari del Parma e la sconfitta del Lecce. Oggi il compito è arduo, perché i granata arrivano dalla vittoria contro i campioni d’Italia in carica.

Anche le statistiche sono dalla parte del Toro. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 41 partite in trasferta contro i granata, il 24 maggio 2009 con ancora Gian Piero Gasperini in panchina. Insomma, i favori del pronostico sono tutti per la squadra di Baroni. Il monito di Vieira però è stato chiaro nella conferenza pre partita, al Grifone serve solo più concretezza per imprimere una svolta.