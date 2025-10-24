Genoa verso la trasferta di Torino, Vieira è sicuro: “Miglioreremo con l’unità che abbiamo”

Genova. Patrick Vieira parla prima della trasferta del suo Genoa a Torino (domenica ore 12:30) e per tutta la conferenza fa riferimento a un piano emotivo e un piano razionale: il primo potrebbe rischiare di far prendere decisioni che butterebbero via il lavoro fatto sinora e l’idea, a quanto pare è di mantenere la struttura tattica della squadra che però non ha prodotto ancora una vittoria.

“Ho visto una squadra con lo spirito giusto per andare a cercare di fare una bella partita contro il Torino. Ho visto il giocatori con tanta determinazione, che hanno lavorato benissimo e con l’atteggiamento giusto per affrontare una squadra che ha tante qualità individuali”, dice e che a dare fastidio è la classifica. “A noi tutti − specifica − società, staff, giocatori, non è il posto dove vogliamo essere, il calcio è fatto di emozione e di reazione. Siamo dispiaciuti del risultato soprattutto contro Parma, in casa abbiamo sempre l’energia giusta da parte dei tifosi”.

A palla ferma è stato importante per il mister fare un passo indietro e analizzare la partita. “Ciò che abbiamo fatto bene e non bene. Quando vediamo che abbiamo solo tre punti vuol dire che ci sono miglioramenti da fare, lo sappiamo”.

Il direttore Ottolini subito dopo la partita, ha fatto sentire tutto il sostegno della società: “Il direttore lo vedo tutte le mattine − minimizza Vieira − abbiamo una relazione bellissima nel quale parliamo di tutto, del calcio, della squadra. L’obiettivo di tutti noi è vincere le partite. Abbiamo sempre parlato, avuto discussioni, fa parte della nostra relazione e del nostro modo di lavorare”.

La squadra è ben focalizzata, secondo quanto racconta Vieira: “I giocatori sono stati veramente bene sull’aspetto mentale e fisico, è stata una bella settimana di lavoro. Dal nostro punto di vista la parte emozionale mi dice che dobbiamo cambiare qualcosa, quella razionale mi dice di guardare il contenuto delle partite. Ci sono episodi che hanno cambiato il risultato: il rigore sbagliato, il fallo di mano a Bologna, l’occasione a Como al 94′ che avrebbero potuto dare più punti. Sono andato a vedere la nostra partita e dobbiamo migliorare le situazioni che abbiamo avuto, la concretezza. Manca questo ultimo step che cambia il risultato della nostra partita”.

I numeri, ricorda Vieira, parlano di tante opportunità create. “Sull’aspetto del gioco e della struttura sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo stare attenti a non guardare la classifica. Rimangono ancora 31 partite e non voglio buttare via quanto fatto fino adesso, dobbiamo continuare così a lavorare bene, avere coscienza di migliorare la parte di fare gol”.

In vista di Torino – Genoa Vieira aggiorna sugli indisponibili: Stanciu è tornato in gruppo, ma solo da due giorni, da lunedì tutti i giocatori (anche Marcandalli) torneranno a disposizione, segno, evidenzia il mister, di un progresso della società che testimonia l’unità tra settore medico e sportivo.

Chi ha giocato meno si allena bene, con un atteggiamento ottimo: “Per questo credo che questo passaggio difficile lo passeremo velocemente” ribadisce Vieira che torna sull’aspetto emotivo e quello razionale. “Il modulo si cambia se le cose non vengono fatte bene, noi abbiamo fatto una partita coerente, mancava l’ultimo passaggio, poi il portiere del Parma ha fatto grandi interventi. Miglioreremo con l’unità che abbiamo. Non ho dubbio sul fatto che faremo gol che vinceremo”.

L’ingresso di Cornet, al di là del rigore sbagliato, ha dato più verve al Genoa: “Lui sta meglio fisicamente. Ce l’ha ancora dentro il rigore sbagliato, ha voglia di entrare in campo e dare il massimo”.

Chi ha un po’ deluso invece è Carboni, ma Vieira ricorda: “Lui stato infortunato prima di arrivare, ha avuto un problema al ginocchio che non l’ha fatto giocare per 7 mesi”.