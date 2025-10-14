Incidente nel cantiere del Terzo Valico: cede una centina di sostegno, operaio ferito e trasportato in ospedale

Genova. Momenti di apprensione questa mattina presso il cantiere del terzo valico a Trasta, dove un operaio è rimasto ferito a seguito del cedimento di una centina di sostegno avvenuta durante le lavorazioni in corso.
Immediato l’intervento dei soccorsi allertati dai colleghi del 50enne: sul posto è arrivata la Croce azzurra di Fegino, supportata dai vigili del fuoco. Il ferito è stato prima stabilizzato su una barella per poi essere accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena.
Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato all’infortunio sul lavoro: sul posto anche la Polizia di Stato che ha effettuato i rilevi del caso per appurare eventuali responsabilità.
