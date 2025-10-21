Uno sgarro all’origine del tentato omicidio in via del Campo: le volanti fermano un 20enne

Genova. E’ stato fermato ieri sera dalla volante Cornigliano l’autore del tentato omicidio avvenuto ieri intorno alle 18.45 in via del Campo, nel centro storico genovese. E’ un 20enne algerino.

La vittima, un 29enne anche lui algerino, ha perso due litri di sangue dopo un fendente al collo dietro alla nuca. E’ stato operato in serata e resta in gravi condizioni.

La violenza è esplosa nella via affollata di gente. Momenti di tensione sono stati vissuti soprattutto dei militi della Croce verde genovese, i primi ad arrivare sul posto, che mentre tamponavano la ferita si sono visti circondati da alcuni giovani che sono poi saliti sull’ambulanza e non volevano scendere. Poi finalmente con l’arrivo delle volanti la situazione si è calmata e l’ambulanza della Croce verde genovese ha potuto raggiungere l’automedica in piazza Fossatello. Da lì la corsa in ospedale.

Immediatamente è stata avvisata la squadra mobile, ma sono state le stesse volanti a fermare il presunto aggressore. Le indagini sono state immediatamente avviate grazie alle telecamere di sorveglianza che mostravano l’aggressore con in mano un cutter fuggire verso Porta dei Vacca. Il 20enne, irregolare sul territorio, è stato poi fermato poco dopo a Sampierdarena, in piazza Vittorio Veneto.

L’accoltellamento non sarebbe avvenuto per questioni di droga, ma per uno sgarro da parte del 29enne nei confronti del più giovane che gli aveva fatto un favore. Erano alcuni giorni che lo cercava: ieri lo ha rivisto in via del Campo: ha comprato un cutter e lo ha colpito. E’ accusato di tentato omicidio.

Nel frattempo gli agenti della sala operativa hanno subito visionato le immagini di videosorveglianza di “Città Sicura” riuscendo ad estrapolare i frame in cui si vedeva chiaramente un ragazzo con in mano un oggetto simile ad un cutter, che si avvicinava alla vittima, in sosta davanti a un negozio e la colpiva al capo, per poi fuggire verso Porta dei Vacca .