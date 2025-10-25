Tentato omicidio a Sampierdarena, giovane accoltellato fuori dalla discoteca

Genova. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per avere accoltellato un altro giovane all’uscita di una discoteca di via Degola, a Sampierdarena.

I militari sono intervenuti all’alba. In servizio in zona, hanno notato fuori dal locale un gruppo di persone tra cui sembrava fosse in corso una rissa. Il tempo di avvicinarsi con l’auto e in strada erano rimasti tre uomini: il giovane ferito, sanguinante, e altri due ragazzi incolumi.

I carabinieri hanno subito chiamato un’ambulanza e il ferito, un italiano di 27 anni, è stato portato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi, dove è stato trasferito in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I militari hanno avviato le indagini e acquisito i filmanti delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso quanto accaduto davanti alla discoteca, riuscendo a ricostruire il momento in cui il 22enne, cittadino tunisino, ha aggredito il 27enne. Stando a quanto ricostruito tra i due è scoppiata una lite all’interno del locale che è proseguita, e poi degenerata, all’esterno.

Il 22enne è stato trasferito nel carcere di Marassi. La vittima è invece ricoverata in prognosi riservata al Villa Scassi.