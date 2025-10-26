Tentata rapina tra la movida dei vicoli, aggredito vigilantes di un supermarket

Genova. Sabato sera movimentato quello del 25 ottobre nel centro storico di Genova. Tra le 23 e mezzanotte forze dell’ordine e soccorsi sono dovuti intervenire in Canneto il Lungo, zona della Movida dei caroggi per una tentata rapina.

I malviventi sono entrati all’interno di un supermarket, il Carrefour che resta aperto fino a tardi, e hanno aggredito un addetto alla sicurezza con dello spray al peperoncino. Poi sono scappati.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, le ambulanze della Croce Bianca Genovese e della Croce Verde, i cui militi hanno soccorso il vigilantes. Le condizioni dell’uomo non sono gravi.

Secondo gli operatori i rapinatori hanno tentato i colpo anche presso una nota hamburgeria poco distante, sperando di mettere mano sull’incasso della serata.