Tentata rapina tra la movida dei vicoli, aggredito vigilantes di un supermarket

Sabato sera movimentato in Canneto il lungo. Malviventi hanno spruzzato spray al peperoncino in un Carrefour

Genova. Sabato sera movimentato quello del 25 ottobre nel centro storico di Genova. Tra le 23 e mezzanotte forze dell’ordine e soccorsi sono dovuti intervenire in Canneto il Lungo, zona della Movida dei caroggi per una tentata rapina.

I malviventi sono entrati all’interno di un supermarket, il Carrefour che resta aperto fino a tardi, e hanno aggredito un addetto alla sicurezza con dello spray al peperoncino. Poi sono scappati.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, le ambulanze della Croce Bianca Genovese e della Croce Verde, i cui militi hanno soccorso il vigilantes. Le condizioni dell’uomo non sono gravi.

Secondo gli operatori i rapinatori hanno tentato i colpo anche presso una nota hamburgeria poco distante, sperando di mettere mano sull’incasso della serata.

