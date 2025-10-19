Tennis, impresa Park Genova: espugnato il campo del Tc Cagliari in A2 femminile

Genova. Sorridono le ragazze del Park Tennis Genova che nella terza giornata dei Campionati di Serie A firmano l’impresa a Cagliari vincendo per 3-1. Le ragazze di Giorgia Buchanan vincono per la prima volta sui campi del Tc Cagliari e volano in testa alla classifica del girone di Serie A2 grazie a tre vittorie su tre gare.

“Una giornata super”, sorride la capitana gialloblù. “Non avevamo mai vinto qua a Cagliari. E’ sempre complicato giocare qui. Quindi, grande, grande felicità! Uscire da qui con un netto 3-1 non è per nulla facile. Sono molto fiera di questa squadra”.

Carlota Martinez Cirez non lascia scampo ad Andreea Prisacariu (6-2, 6-1). Una gara bellissima contro in cui la spagnola ha giocato veramente bene. E’ stata solida ed è riuscita a mettere in difficoltà l’avversaria. Cristiana Ferrando viene fermata da Eleonora Fortuna Alvisi (6-2, 6-4). La gialloblù ha giocato una buona partita ma l’avversaria è stata superiore, dimostrando di essere più abituata a disputare match di questo livello.

Ancora una volta è stata decisiva Anita Bertoloni che, nella sfida tra vivai, ha superato Sara Festa (6-1, 6-2). “Ogni volta che gioca Anita sull’uno pari non è mai facile – sottolinea Giorgia Buchanan – perché deve vincerla. Lei sa che deve vincere e quindi la tensione cresce. Oggi invece è stata coraggiosissima, ha giocato una partita veramente da giocatrice di alto livello”.

Nel doppio decisivo la coppia Martinez-Bertoloni si ripete (come domenica scorsa) e supera Alvisi-Festa in due set (6-2, 6-4). “Siamo riuscite ad andare a prenderci questa vittoria. Non ci ha regalato una palla. Quindi bravissime Anita e Carlota. Ora, con tanta fiducia, affrontiamo le ultime tre partite del campionato, inseguendo il nostro sogno”.

In campo maschile i ragazzi di Gianluca Naso si fermano al cospetto dei campioni d’Italia. Il Tc Crema vince 5-1 sui campo di Via Zara. Alessandro Ceppellini ottiene l’unica vittoria di giornata superando Leonardo Cattaneo in due set (7-5, 6-4). Lotta nel primo set Gianluca Mager contro il forte Luka Mikrut ma cede (6-3, 6-0). Vittorie anche per Riccardo Bonadio (6-1, 6-0 a Adrian Miletich) e Samuel Vincent Riggeri (doppio 6-1 a Luigi Sorrentino). Nei doppi Miletich-Mager cercano l’impresa ma cedono alla distanza di fronte a Mikrut-Bonadio (5-7, 1-6). Sorrentino e Ceppellini ci provano ma non vanno oltre il 2-6, 3-6 contro Vincet Ruggeri e Cattaneo.

“Non c’è tanto da dire”, chiosa Gianluca Naso. “Purtroppo mai nella storia il Park si era ritrovato al giro di boa con zero punti e quindi siamo un po’ giù di morale. Oggi però abbiamo avuto una buona notizia. Dalla prossima giornata avremo con noi Kimmer Coppejans che verrà a darci una mano e a rinforzare la squadra. Sono molto fiducioso per il girone di ritorno. Oggi sapevamo che era tostissima controi i Campioni in carica. Voglio però sottolineare l’ottimo campionato che sta disputando Alessandro Ceppellini. Terza vittoria per lui in singolare. Nota dolente sono i doppi che sono sempre stati un nostro punto di forza. Quest’anno su sei doppi non ce n’è andato uno bene. Proveremo a cambiare rotta e vediamo cosa verrà fuori nel girone di ritorno”.

La strada per i gialloblù è in salita, ma il gruppo nonostante assenze e infortuni, è più cha mai unito e lotterà per conquistare punti preziosi nelle prossime tre giornate.