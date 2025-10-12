  • News24
Teatro Nazionale, Bucci alla prima della nuova stagione: “Istituzione da valorizzare e sostenere”

Il presidente di Regione Liguria: "E' un patrimonio preziosissimo per la nostra comunità"

teatro nazionale corte

Genova.”Sono orgoglioso di partecipare all’avvio della nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova, uno dei capisaldi artistici e culturali del nostro territorio e tra i teatri più prestigiosi in Italia. Colgo l’occasione per ribadire la grande attenzione che Regione Liguria ha sempre avuto e continuerà ad avere verso la cultura: realtà come il Teatro Nazionale di Genova sono un patrimonio preziosissimo per la nostra comunità, che vanno sostenute e valorizzate”.

 

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che questa sera ha preso parte all’avvio della stagione 2025 – 2026 del Teatro Nazionale di Genova. In scena “Il lutto si addice ad Elettra” di Eugene O’Neill.

“Un ringraziamento va al direttore Davide Livermore, agli attori e a tutti i lavoratori di questo grande teatro per il loro costante impegno nel proporre alla città e a tutta la Liguria capolavori come quello in scena questa sera – continua il presidente -. L’affetto e l’apprezzamento dimostrati dal pubblico sono la dimostrazione della vitalità e della levatura di questa istituzione”.

 

teatro nazionale corte
