Al teatro Ivo Chiesa arriva Stefano Massini con “Donald”, racconto epico dell’ascesa di Trump

Genova. Dopo i successi nei teatri di tutto il mondo con Lehman Trilogy e Manhattan Project, il drammaturgo e narratore Stefano Massini affronta un nuovo capitolo di epica americana, concentrandosi sull’irresistibile ascesa di Donald Trump.

In Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man, in scena al Teatro Ivo Chiesa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Massini, unico autore italiano ad essersi aggiudicato un Tony Award, ripercorre la controversa escalation del noto tycoon statunitense capace di arrivare sino alla Casa Bianca (per ben due volte) riscrivendo ad personam le regole dell’economia, della finanza, della politica e perfino della civiltà.

Partendo dall’infanzia del giovane Trump, campione di flipper e capitano della squadra di baseball della New York Military Academy, fino alla costruzione del multimiliardario che trasforma la realtà in fiction, la provocazione in spettacolo, se stesso in un brand, Massini, accompagnato in scena da 4 musicisti – Valerio Mazzoni, Sergio Aloisio Rizzo, Jacopo Rugiadi, Gabriele Stoppa – ricostruisce e racconta i colpi di scena e le svolte della sua ascesa, con lo sguardo analitico e critico che lo contraddistingue.

“Si scopre – scrive l’autore nelle note – che Trump è in fondo la personificazione del nostro tempo, di cui esprime perfettamente il caos fra realtà e reality, tra fake e fiction, fra persona e personaggio. Lui è il mito del sogno americano all’ennesima potenza”.

Donald non è solo una biografia, in bilico tra realtà e leggenda, ma anche un racconto teatrale epico, alla maniera della chanson de geste, che attraversa gli Usa, la cultura pop e l’immaginario contemporaneo per interrogarsi su come il denaro si sia trasformato da mezzo a fine e, oggi più che mai, sia uno strumento di controllo e consenso.

Donald storia molto più che leggendaria di un Golden Man è al Teatro Ivo Chiesa da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20.30, sabato alle 19.30, domenica ore 16.

Domenica 2 novembre replica accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti con audiodescrizione e percorso tattile a cura di Centro Diego Fabbri / Teatro No limits.

È consigliata la prenotazione al numero 010 5342 400.

Info e biglietti telefono 010 5342 720;

e-mail teatro@teatronazionalegenova.it; biglietti.teatronazionalegenova.it