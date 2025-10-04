Teatro Carlo Felice, al via la nuova stagione col “Don Giovanni” di Mozart

Genova. Venerdì sera il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora alla Cultura Simona Ferro, insieme alla sindaca di Genova Silvia Salis, hanno preso parte all’inaugurazione della stagione 2025/2026 del teatro Carlo Felice di Genova. In scena il Don Giovanni di Mozart.

“Il Carlo Felice rappresenta un pilastro dell’offerta culturale ligure e una delle istituzioni lirico-sinfoniche più prestigiose d’Italia – sottolinea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. È un onore poter prendere parte all’avvio della nuova stagione di questa storica istituzione, che dimostra ancora una volta di essere in grado di offrire al suo pubblico un programma di altissima levatura artistica. La Regione continuerà a sostenere con forza il Teatro Carlo Felice, eccellenza nazionale e motore di sviluppo per tutto il territorio. Perché la cultura non è solo bellezza: è crescita, identità e futuro.”

“Inaugurare la stagione con un capolavoro come il Don Giovanni è un segnale di grande qualità e ambizione – dichiara l’assessora regionale alla Cultura Simona Ferro -. Per Genova e la Liguria è un privilegio ospitare una produzione di questo livello, capace di unire tradizione e innovazione e di coinvolgere spettatori di ogni età. È la dimostrazione della vitalità di un teatro che sa rinnovarsi, valorizzare i talenti e aprire nuove strade di dialogo con la città”.