Sindacati dei pensionati contro le nuove tariffe Amt: “Limiti di reddito troppo bassi per la gratuità”

Genova. “Di fronte alla decisione del Comune di modificare le tariffe Amt ci saremmo aspettati un coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali che tutelano i pensionati genovesi, trattandosi di una misura che andrà ad impattare soprattutto sulle persone più fragili, che rappresentano un’ampia fetta della nostra città. Spiace che abbiamo preso le novità quando erano già state messe nero su bianco sugli organi di stampa”.

A protestare in coro contro il nuovo piano tariffario di Amt Genova presentato ieri dalla sindaca Silvia Salis sono Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati Genova e Liguria, le federazioni dei sindacati che seguono i pensionati.

“Quello che emerge soprattutto è stata una mancanza di sensibilità nei confronti delle persone anziane: il limite del tetto massimo dell’Isee a 12mila euro per gli over 70 è troppo basso ed esclude migliaia di anziani che faticano ad arrivare alla fine del mese. In un percorso condiviso si sarebbero potute trovare soluzioni alternative, magari fasce scaglionate senza penalizzare pensionati che devono affrontare ogni mese tantissime spese, anche dal punto di vista sanitario, e rischiano di essere in difficoltà per il pagamento dell’abbonamento dell’autobus, delle funicolari e degli ascensori”.

“Genova è una della città più anziane d’Europa, più attenzione sarebbe stata apprezzata. Siamo disponibili da subito ai confronti necessari per dare il nostro contributo salvaguardando il trasporto pubblico, l’occupazione ma anche la sua utenza più debole”, concludono le organizzazioni sindacali.

Secondo le nuove tariffe in vigore dal 17 novembre, gli over 70 potranno continuare a viaggiare gratis (dopo le 9.30) solo con un Isee inferiore a 12mila euro, altrimenti è previsto un nuovo abbonamento annuale agevolato a 120 euro (anziché 350 euro). Gli under 14, invece, potranno continuare a usare i mezzi pubblici senza pagare a prescindere dal reddito della famiglia.

Assoutenti: “Sospendere il piano fino al 1° gennaio 2026”

Intanto Assoutenti interviene in un comunicato per chiedere una moratoria: “Il pesantissimo disservizio dei bus Amt di cui sono stati vittime gli studenti dell’estremo Levante, le continue interruzioni e i ritardi dovuti alla cantierizzazione spinta di Genova per gli assi di forza che obbligano i passeggeri a tempi di trasporto in alcuni casi raddoppiati, le corse saltate e la riduzione generale del servizio di quasi 10% dovuta alla carenza di autisti e al mancato rinnovo del turnover ci fanno chiedere con forza all’assemblea della Città Metropolitana di sospendere qualsiasi approvazione di nuovo piano tariffario di Amt fino al 1° gennaio 2026, e utilizzare questa moratoria per riflettere con attenzione su che aumenti di tariffa chiedere agli utenti”.

Proprio ieri era previsto il voto in Città metropolitana sulla delibera che incaricava formalmente Amt di varare una revisione delle tariffe, ormai approvata dal consiglio di amministrazione, ma la seduta è saltata per ragioni rimaste poco chiare.