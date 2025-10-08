Tari a Chiavari, Grillo (Impegno Comune): “Agevolazioni solo per Isee sotto i 5 mila euro”

Chiavari. “Chiavari ha fissato la soglia per l’agevolazione Tari 2025 a soli 5.000 euro di Isee, cioè la soglia della povertà assoluta. Altro che attenzione alle famiglie”. Lo denuncia Davide Grillo, consigliere di Impegno Comune.

“Questa scelta dimostra che l’Amministrazione non ha alcuna volontà di sostenere i cittadini in difficoltà: aiuti solo per chi è alla fame, mentre tutti gli altri, anche chi fatica ogni mese a pagare affitto, bollette e spesa, vengono ignorati. A Sestri Levante l’esenzione arriva fino a 9.530 euro, con riduzioni fino a 15.000. A Santa Margherita Ligure il contributo copre Isee fino a 17.650 euro. Solo Chiavari ha scelto di restare ferma a criteri che escludono la quasi totalità delle famiglie in reale disagio economico”.

Secondo Grillo “è inaccettabile che la vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali, Michela Canepa, continui a parlare di attenzione alle fasce deboli quando nei fatti le ignora completamente. Con un limite Isee di 5.000 euro si aiutano pochissime persone, lasciando fuori anziani soli, disoccupati e famiglie monoreddito che vivono comunque sotto la soglia di povertà relativa. In tutta Italia, la soglia riconosciuta per i bonus sociali collegati ai rifiuti è 9.530 euro, come indicato da Arera e dalle nuove misure nazionali. Chiavari decide invece di restare indietro, rinunciando ad ogni vera politica di equità”.

Il consigliere di opposizione attacca: “Mentre Messuti e Canepa si vantano dei ‘servizi efficienti’, i chiavaresi più fragili restano senza tutele. Se questa è la loro idea di attenzione al sociale, è solo attenzione alle apparenze. Ci preme ricordare che anche per l’esenzione al pagamento della mensa scolastica la soglia isee è 5000 euro mentre per il trasporto scolastico, invece, la soglia è appena 3100 euro. Servono ulteriori evidenze per capire che questa amministrazione non ha un minimo di riguardo per famiglie e persone in difficoltà economica?”