Ottimi risultati

Taekwondo, al Tuscany Open pieno di medaglie per gli atleti liguri

Arezzo. In archivio con vittorie e importanti indicazioni per il futuro il Tuscany Open, gara di combattimento che ha richiamato nella città toscana di Arezzo oltre 700 atleti da 92 società in rappresentanza di 17 regioni, oltre che dalla Francia.

Una competizione che, soprattutto nella categoria seniores, annoverava iscritti diversi atleti di livello nazionale, che vedevano nella manifestazione una prova generale in vista degli assoluti in programma a Messina dal 7 al 9 novembre.

Piazzamento di rilievo per la Scuola Genova, sul podio società in entrambe le giornate di gara. Vincono la medaglia d’oro Lucrezia Visconti Giorgia Pirino, Aurora Ceccantini, Ginevra Ziglioli, Iliana Mare,Viola Ferretti, Lorenzo Rubino, Irene Spoglianti, Milena Iwan Alice e Samuele Diocesano; oltre a 8 medaglie d’argento e 10 di bronzo.

Soddisfazioni anche per la Polisportiva Città dei Ragazzi che rientra dalla trasferta aretina con l’oro di Matteo Cafferata, l’argento di Karolin Cafferata e Francesca Tassan Din e il bronzo di Fabio Tazzer.
La Marassi Taekwondo invece festeggia l’argento di Orgesi Nikolli e i bronzi di Giacomo Mollica, Giuseppe Tornatola e Alex Bottini.

Nello stesso weekend, si è svolto l’Open Val de Ruil in Francia, che ha visto la vittoria di Giada Urciuoli, gli argenti di Ludovica Fugazza e Mario Andriulli e i bronzi di Maria Andriulli e Nicole Masala (tutti Scuola Genova).

