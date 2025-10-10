  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Sversamento di solvente da un’autocisterna, via dei Reggio chiusa per due ore

La sostanza, estremamente volatile, non ha provocato danni alla sede stradale

via dei reggio

Genova. Allarme questa mattina in via dei Reggio a Multedo, dove un’autocisterna diretta ai deposito Carmagnani ha perso per strada diverse decine di litri di un solvente chimico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30

Sul posto immediato l’intervento di vigili del fuoco, giunto sul posto con due squadre, e della polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico veicolare e pedonale.

Lo sversamento, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha interessato un solvente estremamente volatile che è vaporizzato in poche decine di minuti, di fatto non provocando danni alla sede stradale. La zona è stata successivamente bonificata. La strada è stata riaperta alle 12.30

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.