Sversamento di solvente da un’autocisterna, via dei Reggio chiusa per due ore

Genova. Allarme questa mattina in via dei Reggio a Multedo, dove un’autocisterna diretta ai deposito Carmagnani ha perso per strada diverse decine di litri di un solvente chimico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30

Sul posto immediato l’intervento di vigili del fuoco, giunto sul posto con due squadre, e della polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico veicolare e pedonale.

Lo sversamento, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha interessato un solvente estremamente volatile che è vaporizzato in poche decine di minuti, di fatto non provocando danni alla sede stradale. La zona è stata successivamente bonificata. La strada è stata riaperta alle 12.30