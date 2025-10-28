Sul Frecciarossa con la carta Tuttotreno: proroga fino al 13 dicembre, ma Scajola striglia Trenitalia

Genova. Il treno Frecciarossa in partenza da Torino direzione Roma, manterrà le stesse condizioni attuali, nella tratta Genova-La Spezia, ovvero la possibilità per i pendolari di utilizzare la carta Tuttotreno fino al 13 dicembre. Questa la proroga ottenuta dalla Regione Liguria che già aveva stoppato il cambio di programmazione previsto da Trenitalia, in un primo momento, a partire dal 25 agosto.

“Grazie alla nostra insistenza abbiamo avuto un’ulteriore proroga da Trenitalia fino al cambio orario di dicembre – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Provvedimento, ottenuto esclusivamente dalla Regione Liguria in tutta Italia, che permetterà ai pendolari, lavoratori e studenti, che viaggiano sul Frecciarossa di utilizzare ancora la carta Tuttotreno e di risparmiare così risorse economiche, come accaduto dal 25 agosto a oggi”.

Ma l’assessore continua: “Va altresì sottolineato come, al momento, il tavolo aperto con Trenitalia nazionale sia distante da una conclusione positiva e che non siamo per nulla soddisfatti del mancato ascolto avuto fino a oggi. Abbiamo infatti formulato precise richieste sia dal punto di vista dei prezzi sia per ciò che concerne la reintroduzione della fermata di Sarzana che non hanno avuto ritorni adeguati e rispettosi nei confronti dei liguri. Non possiamo accettare decisioni calate dall’alto che danneggiano i pendolari dando un servizio che in realtà non garantisce alcun miglioramento, ma, al contempo, ha prezzi più elevati”.

“Ho quindi nuovamente scritto all’azienda per avere uno studio più approfondito e risposte che vadano incontro alle esigenze dei cittadini. Nel frattempo, come Regione Liguria, stiamo lavorando a un piano che possa sostenere chi ogni giorno prende il treno suddetto. Piano che presto condivideremo con le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari”, conclude Scajola