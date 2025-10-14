Suicidio assistito, torna a Genova la protesta silenziosa delle “sentinelle in piedi”

Genova. Il movimento “Le Sentinelle in Piedi” torna a mobilitarsi con una serie di veglie in diverse città italiane, inclusa Genova, per esprimere dissenso nei confronti del disegno di legge sul “suicidio assistito” attualmente in discussione in Parlamento. L’appuntamento a Genova è fissato per giovedì 16 ottobre, dalle 18 alle 19, in via Galata, angolo via San Vincenzo.

L’obiettivo della protesta è contrastare il testo che, se approvato, introdurrebbe la “non punibilità” per chi agevola la morte di un’altra persona. Sebbene la proposta legislativa segua l’orientamento della Sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale – che ha depenalizzato la pratica in specifici casi legati a patologie irreversibili, sofferenze intollerabili, trattamenti di sostegno vitale e piena capacità decisionale – le sentinelle sostengono che il ruolo dello Stato non sia quello di offrire la possibilità di morire, ma di garantire “cure e assistenza.”

I timori sull’estensione della pratica

Una delle principali preoccupazioni espresse dalle sentinelle è il rischio di un “allargamento della pratica oltre i casi eccezionali previsti” Le Sentinelle in Piedi citano l’esempio di altri Paesi, dove legislazioni analoghe avrebbero portato richieste di morte anche da persone affette da depressione o da patologie curabili ma senza adeguate risorse economiche per le terapie.

Il movimento ritiene che l’approvazione della legge costituirebbe “un cambio di paradigma” che minerebbe il principio di inviolabilità della vita, specialmente per i soggetti più vulnerabili. L’azione legislativa, secondo la nota, “inciderà anche sulla mentalità, facendo passare come ‘libertà’ la morte provocata.”

La forma della protesta

Come fatto in passato la protesta si svolge in modo silenzioso, con i partecipanti che vegliano leggendo un libro, come gesto di contrasto agli “slogan vuoti.” Oltre a Genova, le veglie si tengono in questi giorni anche a Roma, Busto Arsizio, Fossano, Brescia, Piacenza, Imperia, Cremona, Milano, Trieste, Monza e Padova.

Il messaggio di fondo ribadito è che “La vita è inviolabile sempre, anche quando faticosa, ed è preziosa, anche nella sofferenza,” e che la comunità non debba considerare un malato “un peso.”