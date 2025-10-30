Ancora nessuna traccia del sub disperso durante l’immersione sulla Haven

Genova. Ancora nessuna notizia del sub tedesco di 29 anni che mercoledì pomeriggio è scomparso durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven, al lago di Arenzano.

I mezzi dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto ormai da un giorno stanno battendo lo specchio acqueo intorno al relitto, spostandosi anche sotto costa per cercare di individuare tracce utili. L’uomo, un cittadino tedesco, si è immerso con una comitiva organizzata da un diving, ma i compagni ne hanno perso le tracce dopo un po’ di tempo e una volta risaliti in superficie hanno dato l’allarme.

In zona sono intervenute tre motovedette della guardia costiera con a bordo il personale del quinto nucleo operatori subacquei con base a Genova, e si alternano gli elicotteri della guardia costiera, proveniente dalla base aerea di Sarzana Luni, e del comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.

Il problema principale è rappresentato dalle condizioni meteo: la pioggia e il maltempo rendono molto più complesse le ricerche e le condizioni del mare non consentono di ricorrere all’impiego di strumenti di ricerca subacquea quali i ROV.

“In relazione a un leggero miglioramento delle condizioni meteo locali, nelle prossime ore le ricerche verranno ulteriormente intensificate con l’ingresso di un elicottero della Guardia Costiera proveniente dalla base elicotteri di Sarzana. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata sino al tramonto“, dicono dalla capitaneria di porto.