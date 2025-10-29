Sub disperso sulla Haven, si complicano le operazioni di ricerca al largo di Arenzano

Genova. Sono ancora in corso le ricerche del subacqueo disperso dalla tarda mattinata di oggi nei pressi del relitto della Haven, al largo di Arenzano, nel ponente genovese.

L’uomo stava partecipando a un’immersione organizzata da un diving quando si sono perse le sue tracce.

Le condizioni del tempo, in peggioramento, rendono più difficoltose le operazioni, che comunque proseguono.

In zona stanno intervenendo tre motovedette della guardia costiera, con a bordo il personale del quinto nucleo operatori subacquei con base a Genova, e si alternano gli elicotteri della guardia costiera, proveniente dalla base aerea di Sarzana Luni, e del comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.

Presenti anche gli operatori del 118 in attesa di sviluppi.