  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Breaking

Sub disperso sulla Haven, si complicano le operazioni di ricerca al largo di Arenzano

Sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco e il personale della capitaneria di porto oltre agli operatori del 118

ricerca haven sub dispersa arenzano

Genova. Sono ancora in corso le ricerche del subacqueo disperso dalla tarda mattinata di oggi nei pressi del relitto della Haven, al largo di Arenzano, nel ponente genovese.

L’uomo stava partecipando a un’immersione organizzata da un diving quando si sono perse le sue tracce.

Le condizioni del tempo, in peggioramento, rendono più difficoltose le operazioni, che comunque proseguono.

In zona stanno intervenendo tre motovedette della guardia costiera, con a bordo il personale del quinto nucleo operatori subacquei con base a Genova, e si alternano gli elicotteri della guardia costiera, proveniente dalla base aerea di Sarzana Luni, e del comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.

Presenti anche gli operatori del 118 in attesa di sviluppi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.