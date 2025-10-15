Stati generali dell’informazione, al palazzo della Borsa le prospettive del giornalismo

Genova. Una giornata di riflessione sullo stato di salute della professione giornalistica, sui diritti e i doveri dei lavoratori del settore, sulle sfide dei nuovi media e del linguaggio inclusivo, passando per la realtà degli inviati di guerra e le incognite legate allo sviluppo delle tecnologie.

Grande partecipazione, al palazzo della Borsa di Genova, per la prima edizione degli “Stati Generali dell’Informazione in Liguria”. L’evento, organizzato dall’Associazione Ligure dei Giornalisti e dall’Ordine Ligure dei Giornalisti, è stata l’occasione per discutere delle principali sfide che riguardano il mondo dell’informazione tra criticità e opportunità per il futuro.

Oltre ad addetti ai lavori e a iscritti agli ordine, presente anche una folta delegazioni di studenti del corso di giornalismo dell’Università di Genova. Nel corso della giornata sono intervenuti i principali rappresentanti della categoria a livello nazionale: la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Alessandra Costante, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, il presidente Inpgi Roberto Ginex e il presidente Casagit Gianfranco Giuliani. Ai quattro panel parteciperanno diversi giornalisti tra cui Fabrizio Fasanella de Linkiesta, Sara Menafra di Open e Corrado Zunino di Repubblica, Ludovico Tallarita di Farwest Rai3, oltre a docenti universitari, attivisti, scrittori ed esperti tra cui Guido Levi (UniGe), Sergio Splendore (UniMi), Stefano Rebora (Music For Peace), Emanuela Abbatecola (UniGe) e Vladimir Luxuria (già parlamentare).

In mattinata anche i saluti delle istituzioni, Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale, e Donatella Alfonso, consigliera comunale di maggioranza. Poi l’arrivo della sindaca di Genova Silvia Salis: “Per chi fa politica, spesso le domande sono scomode, oppure non si ha una risposta che fa piacere dare, ma bisogna abituare la cittadinanza a un tipo di politica diversa: non si può mancare di rispetto a chi fa domande”, ha detto intervenendo dal palco.

“Io non rispetto chi fa una falsa informazione – ha aggiunto la sindaca – ma rispetto chi fa informazione anche contro una mia decisione o contro una decisione della giunta o del centrosinistra. E non rispetto chi utilizza il potere che deriva dall’occuparsi di informazione per manipolare i sentimenti e l’andamento della società in questo Paese”.

“Con questo appuntamento – le parole di Matteo Dell’Antico, segretario Associazione Ligure dei Giornalisti, e Tommaso Fregatti, presidente Ordine ligure dei giornalisti – vogliamo mettere al centro la figura di chi oggi fa informazione non senza innumerevoli problemi e criticità. È un appuntamento per guardare anche e soprattutto al futuro di una professione in continua evoluzione, sia per chi lavora nelle redazioni ma anche per i moltissimi collaboratori troppo spesso sottopagati e sfruttati. Un sincero ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi del sindacato e dell’ordine che da mesi stanno lavorando a questo evento assieme ai nostri uffici”.