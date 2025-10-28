  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Valutazione

Standard & Poor’s conferma il giudizio BBB+ alla Regione

Significa, spiegano dall’ente, che la Liguria "viene considerata finanziariamente affidabile, con una gestione stabile e sotto controllo"

Regione Liguria palazzo regione

Genova. L’agenzia internazionale di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio “BBB+” con prospettive stabili per la Regione Liguria. Questo significa, spiegano dall’ente, che la Liguria viene considerata “finanziariamente affidabile, con una gestione stabile e sotto controllo”.

Il rating è lo stesso assegnato all’Italia perché, secondo le regole di S&P, le Regioni non possono avere un giudizio migliore di quello dello Stato a cui appartengono. L’agenzia ha però sottolineato che, se la valutazione non fosse legata a quella nazionale, la Regione Liguria avrebbe meritato un “A+”, un livello più alto, grazie alla solidità del suo bilancio, alla gestione prudente del debito e a una buona disponibilità di liquidità.

“È un risultato importante, che conferma la solidità della Regione Liguria e la serietà del lavoro portato avanti in questi anni – ha detto il presidente Marco Bucci – Gestire in modo prudente le risorse pubbliche, controllare la spesa e investire in modo efficace è il modo migliore per dare certezze ai cittadini e per creare le condizioni di sviluppo per tutto il territorio. Questo riconoscimento da parte di un’agenzia internazionale è un segnale di fiducia verso il nostro modello di amministrazione”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.