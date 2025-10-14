  • News24
Appostamenti sotto casa e al lavoro e minacce: stalker ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Destinataria delle ossessive e inquietanti attenzioni dell'uomo è una giovane donna che ha deciso di rivolgersi alla polizia locale

braccialetto elettronico

Genova. Un uomo è finito agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, dopo avere perseguitato una giovane donna presentandosi  più volte sia sotto casa sia sul posto di lavoro.

A intervenire il nucleo Fasce deboli della Polizia Locale, cui la donna si è rivolta per fare denuncia dopo avere trovato l’uomo ancora una volta all’uscita dal lavoro. Nella querela ha spiegato che da tempo ormai si sentiva insicura e in pericolo, e gli agenti si sono attivati subito per gli accertamenti necessari.

Alla luce degli elementi raccolti l’autorità giudiziaria ha disposto un ordine di carcerazione domiciliare nei confronti dell’uomo, con applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio delle misure restrittive.

“L’attività di contrasto alla violenza di genere è un obiettivo prioritario, condiviso anche con la Procura della Repubblica – ha detto l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi -. La Polizia Locale continuerà ad assicurare il proprio impegno su un tema che purtroppo tocca da vicino tante cittadine e cittadini genovesi. Dietro ogni intervento ci sono vite segnate dalla paura, ma anche la possibilità di ritrovare sicurezza e dignità. Per questo non possiamo abbassare la guardia: la rete tra istituzioni, servizi sociali e forze dell’ordine è essenziale per garantire protezione e ascolto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto”.

