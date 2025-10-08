Stadio Ferraris, la Genova Stadium conferma lo sviluppo del progetto nei tempi di legge

Genova. Prosegue lo sviluppo del progetto condiviso di Genoa e Sampdoria di ammodernamento dello stadio Luigi Ferraris (tramite la Genova Stadium srl, partecipata al 50% da entrambe le società.

In una nota la Genova Stadium comunica che tale impegno congiunto procede in un clima di piena collaborazione, con l’obiettivo comune – condiviso anche con l’Amministrazione Comunale – di restituire alla città e alle tifoserie un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni di entrambi i club.

‘Il progetto −si legge − si sta evolvendo nel pieno rispetto delle direttive e delle tempistiche previste dalla normativa, la cosiddetta ‘legge Stadi’ e in costante interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, che la società ringraziare per la continua disponibilità e collaborazione’.

Nei giorni scorsi il Comune aveva spiegato che per poter avviare la conferenza dei servizi ai sensi della legge Stadi era necessario attendere la versione definitiva dei documenti. In più il consigliere ed ex vicesindaco reggente aveva lasciato intendere che Genoa e Sampdoria non avessero la forza economica per andare avanti sul progetto.

La Genova Stadium conferma di aver già presentato al Comune di Genova una prima versione del Piano economico-finanziario, documento cardine per la valutazione della sostenibilità dell’opera, con il coinvolgimento di partner ‘di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta’.

Resta il nodo finanziario, a quanto pare: ‘Genova Stadium, insieme ai club soci e ai propri partner, è attivamente impegnata nell’individuazione della struttura finanziaria più idonea all’attuazione dell’operazione, con la determinazione di portare a compimento un progetto di fondamentale importanza per i club e per la città di Genova’.