Spianata Castelletto, preoccupano le crepe sul muraglione davanti all’ascensore di Levante

Genova. Preoccupa in uno dei luoghi più iconici di Genova – spianata Castelletto – lo stato di salute del muraglione in pietra che porta al piazzale e che sorregge la passerella di collegamento a una struttura altrettanto iconica, l’ascensore cantato dal poeta Giorgio Caproni.

Grosse crepe ben visibili a cittadini e turisti sono comparse ormai da tempo in corrispondenza della crosa nelle vicinanze dell’ascensore di levante. E a parlarne, in consiglio comunale a Genova, oggi, è stato il consigliere del Pd Mario Caraffini.

“Le crepe sono sicuramente passanti – ha detto Caraffini presentando un’interrogazione all’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – segno di pericolosi cedimenti, inoltre le lesioni si estendono alla struttura in calcestruzzo armato del ponte stesso”.

L’assessore Ferrante ha spiegato sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte degli uffici comunali e pur riscontrando un’effettiva presenza di crepe i tecnici non hanno ritenuto ci siano pericoli imminenti. A breve, ha proseguito Ferrante, ci sarà un altro sopralluogo di Amt, specificamente sulla passerella per l’ascensore.

“L’attenzione sulle manutenzioni è altissima – dice Ferrante – ma è innegabile che ci sia un gap tra le disponibilità economiche e le necessità dei territori, detto ciò un intervento su quelle crepe va fatto perché ci sono dei ferri scoperti, e parliamo di una passerella pubblica che va monitorata. È una situazione che va tenuta sotto controllo. Aggiornerò lei e il consiglio”.

Il consigliere Caraffini ha concluso rilanciando, già, una nuova possibile emergenza dietro l’angolo. “I casi di fragilità sono molti, non ultimo il muraglione della cosiddetta rotonda di Carignano, la rimozione del cartellone pubblicitario a causa dei lavori ha evidenziato altri cedimenti”.