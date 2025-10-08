Spediporto in Vietnam per il congresso FIATA 2025

Il mondo della logistica e dei trasporti si ritrova, quest’anno, ad Hanoi in Vietnam per il consueto appuntamento organizzato dalla Federazione Internazionale FIATA.

Spediporto è, come sempre, presente per un evento di grande rilievo come sottolinea il direttore generale Giampaolo Botta, affiancato nella missione dal presidente Andrea Giachero : “I delegati sono davvero tanti, ben 1038; è un’occasione particolarmente importante anche perché arriva in un momento di forte dibattito internazionale sul futuro della logistica. Ci dobbiamo, infatti, confrontare con temi come lo sviluppo, sempre più diffuso, dell’intelligenza artificiale ma anche con scenari geopolitici che cambiano. E in questo senso mi vengono in mente sia i riflessi legati alle politiche protezionistiche attuate da Trump sia le situazioni connesse ai conflitti in corso, auspicando ovviamente l’arrivo della pace sia per Gaza che per la guerra in Ucraina”.

Già nelle prime battute del congresso, svolte regolarmente grazie all’ottima organizzazione vietnamita nonostante un tifone che ha colpito Hanoi, Giachero e Botta hanno incontrato operatori, network e associazioni che rappresentano le realtà logistiche di tutti i continenti.

Grande interesse hanno riscosso i progetti sull’Aeroporto di Genova e sono stati avviati importanti contatti con realtà del mondo cargo e dell’IT da cui potranno scaturire ulteriori confronti e opportunità con operatori internazionali.

Significativi anche gli incontri dedicati alla Zona Franca Doganale (e la ZLS) cui si ricollegano le Free Trade Zone che in Asia hanno esaltato gli aspetti logistici e manifatturieri di molti paesi, tra i quali proprio il Vietnam: “Un paese – ricorda Botta − con l’età media molto giovane, una popolazione dinamica e un reddito pro capite in continua crescita”.

Dal canto suo il presidente Spediporto Andrea Giachero sottolinea come “ la partecipazione di Spediporto al Congresso FIATA 2025 di Hanoi confermi ancora una volta il nostro ruolo internazionale e la costante attenzione ai temi di innovazione, semplificazione amministrativa e sviluppo globale. Le relazioni avviate in Vietnam, in particolare sui progetti legati all’Aeroporto e alla ZFD aprono nuove prospettive di collaborazione e sviluppo per il territorio genovese e non solo”.