Scherma

Spada, Chiavari ha ospitato la prima prova di qualificazione regionale

Benedetta Madrignani e Fausto Buratti sono i vincitori

Il podio maschile

Chiavari. Si è disputata domenica scorsa a Chiavari, presso il Villaggio del Ragazzo con l’organizzazione di Chiavari Scherma, la prima prova di qualificazione regionale valida per l’ammissione alla prova nazionale della categoria Assoluti in programma a Roma nel mese di novembre.

Nelle due gare si sono imposti Benedetta Madrignani (Genovascherma) per la spada femminile e Fausto Buratti (Circolo della Spada Liguria) per la spada maschile.

Benedetta Madrignani ha superato in finale Gaia Moretti (Cesare Pompilio) col punteggio di 15-11; salgono sul terzo gradino del podio le due rappresentanti di Chiavari Scherma Alice Cassano e Aglaia Tassano. Si qualifica per la prova nazionale anche Arianna Pani (Genovascherma), quinta.

Nella prova maschile Fausto Buratti ha battuto in finale Gregorio Cirillo (Genovascherma) per 15-12 con Tommaso Morano (Cesare Pompilio) e Luigi Gibelli (Genovascherma) appaiati sul terzo gradino del podio. I primi quattro si qualificano per la prova nazionale.

Il podio femminile

