Spada, a Voltri la prima prova regionale Under 20

Genova. Lo scorso fine settimana gli ex Capannoni Ansaldo di Voltri hanno ospitato la prima prova regionale delle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20) di spada che ha assegnato i posti validi per poter partecipare alla prima prova di qualificazione nazionale ai Campionati Italiani di categoria, in programma a Roma nel mese di novembre.

Nella spada maschile Cadetti (Under 17), vittoria di Davide Ferro (Cesare Pompilio), secondo posto per Marcello Viale (Chiavari Scherma), terzi Alberto Spadoni (Cesare Pompilio) e Matteo Vinai (Scuola di Scherma Leon Pancaldo).

Nella gara femminile Cadette la vittoria è andata ad Anna Callegari (Chiavari Scherma), secondo posto per Arianna Sansone (Cesare Pompilio), terze Sara Avellino e Ludovica Boero, entrambe della Cesare Pompilio.

Passando alla categoria Giovani (Under 20), Enea Bruzzone (Cesare Pompilio) si impone nella spada maschile superando in finale il compagno di sala Elia Maio con Matteo Vinai (Scuola di Scherma Leon Pancaldo) e Samuele Bellini (Circolo Scherma La Spezia) sul terzo gradino del podio.

Infine la gara femminile Giovani ha visto la vittoria di Gaia Moretti (Cesare Pompilio), con Aglaia Tassano (Chiavari Scherma) seconda e Nora Canepa (Chiavari Scherma) e Arianna Sansone (Cesare Pompilio) terze.