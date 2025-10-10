Crack e cocaina in centro storico, 20 arresti: a Sampierdarena la base da cui si rifornivano gli spacciatori

Genova. Una coppia di coniugi stranieri, residenti in centro storico ma con un negozio a Sampierdarena, riforniva una grande quantità di spacciatori di crack e cocaina che vendevano poi le dosi in particolare tra la Darsena e Pré. A interrompere il fluente traffico le indagini della polizia locale, coordinate dalla Procura, che hanno portato questa mattina all’alba all’esecuzione di una ventina di ordinanze di custodia cautelare in carcere in una maxi operazione che ha visto impegnati un’ottantina di agenti.
L’indagine, nata alla fine del 2023, grazie anche ad una segnalazione pervenuta dalla cittadinanza e condotta dal G.O.C.S.-Gruppo operativo contrasto stupefacenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale di Genova – sotto la direzione della Procura della Repubblica di Genova – ha avuto ad oggetto l’analisi del traffico di stupefacenti gestito e organizzato da una coppia di coniugi stranieri originari del Senegal e domiciliati all’interno del centro storico.
La coppia secondo gli investigatori riforniva di cocaina-crack numerosi spacciatori operanti nei vicoli della città vecchia e nel quartiere di Sampierdarena utilizzando come base di spaccio sia la propria abitazione che, in particolare, un locale etnico situato nel quartiere di Sampierdarena. I due, infatti, erano soliti rifornire gli spacciatori acquirenti all’interno del locale, lontano dalle piazze di spaccio del centro storico, così da evitare più pregnanti controlli e destare meno sospetti.
Le indagini, sviluppatesi grazie anche all’utilizzo di intercettazioni ambientali all’interno del ristorante etnico, hanno consentito di registrare le modalità di svolgimento del traffico di stupefacenti. Le attività tecniche hanno evidenziato come la coppia operasse all’interno del locale, spesso alla presenza della figlia neonata, occultando lo stupefacente sulla propria persona nonché nella cucina dell’esercizio. In particolare, sono state intercettate conversazioni in cui la coppia consigliava agli spacciatori di occultare lo stupefacente nel cavo orale per evitare sequestri, conversazioni in cui si discuteva di come cucinare il crack e trarne il massimo profitto, discorsi relativi alla massiccia presenza di forze dell’ordine in centro storico e di come queste stessero ostacolando il traffico di stupefacenti, nonché i vari momenti in cui lo spaccio avveniva all’interno del locale mediante modalità consolidate di scambio tra denaro e droga. Rifornimenti che comunque avvenivano anche presso l’abitazione della coppia o nella zona della Darsena al di fuori degli orari di apertura del locale.
Gli spacciatori, dopo aver ricevuto lo stupefacente, si recavano in centro storico per gli incontri con i clienti, in particolare nella zona di via di Pré e della Darsena. Nell’ambito dell’indagine sono stati effettuati arresti in flagranza e numerosi sequestri di sostanza e denaro.
Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto 20 custodie cautelari in carcere, un obbligo di firma quotidiano e un divieto di dimora in Genova e provincia e dieci denunce. Perquisizioni personali e locali hanno portato al sequestro di denaro e stupefacente. In totale l’indagine, nell’arco di un breve periodo, ha consentito di registrare e contestare oltre 150 episodi di detenzione e spaccio.
I commenti
“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Procura della Repubblica di Genova e alla Polizia Locale per l’importante operazione antidroga condotta questa mattina, nata anche grazie alle segnalazioni dei cittadini – così ha commentato la sindaca di Genova, Silvia Salis – La necessità di questo intervento massiccio – prosegue la prima cittadina – dimostra, ancora una volta, quanto sia cogente un piano emergenziale e strutturale in alcune zone del nostro centro storico e del retroporto. La nostra Polizia Locale sta andando al di là delle sue competenze e, per questo, ci aspettiamo risposte importanti già dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per la prossima settimana dalla prefetta, che ringrazio per aver accolto la mia richiesta dopo il sopralluogo in via Pre’ e nelle zone del Ghetto della scorsa settimana. E’ fondamentale un lavoro congiunto tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali per contrastare, con un approccio multidisciplinare, fenomeni di degrado, tossicodipendenza e criminalità che mettono a rischio la sicurezza e la convivenza civile in alcune zone nella nostra città”.
“Il Comune – conclude la sindaca – in stretta collaborazione con le associazioni, i cittadini e i commercianti che vivono e lavorano nel centro storico, è in prima linea nel potenziamento e miglioramento di tutte le attività di prevenzione, assistenza, presidio sociale e rigenerazione urbana, e non solo di repressione, prerogativa di altre istituzioni e delle forze dell’ordine a cui chiediamo, attraverso il ministro Matteo Piantedosi, un maggiore supporto”.
“Mi unisco ai ringraziamenti della Sindaca a tutto il personale del Corpo della Polizia Locale e a tutte le autorità che hanno contribuito a questo importante risultato, frutto di un lungo lavoro investigativo – dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – l’operazione di oggi, sotto la direzione della Procura della Repubblica, rappresenta un segnale concreto di attenzione al territorio, alla tutela dei cittadini e della legalità: l’impegno della Polizia Locale, in stretta sinergia anche con gli altri assessorati, è quotidiano a fianco dei cittadini”.
“L’operazione condotta oggi rappresenta un importante successo per la nostra città e per la Polizia Locale, che da anni è impegnata in modo costante nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico- dichiara il Comandante della Polizia Locale Fabio Manzo– Si tratta di un’indagine lunga e complessa, che ha richiesto collaborazione e coordinamento tra le forze di polizia, mesi di lavoro minuzioso, risorse dedicate e una profonda conoscenza del territorio. L’impegno del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti ha consentito di smantellare una rete radicata e ben organizzata, capace di muovere ingenti quantità di droga attraverso una struttura logistica consolidata e attiva su più quartieri. Un risultato – prosegue il Comandante – frutto della sinergia con la Procura della Repubblica di Genova e della collaborazione con le altre forze di polizia, elementi fondamentali per garantire sicurezza e legalità nel cuore della città. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli agenti che hanno partecipato alle attività investigative e operative: il loro lavoro, spesso silenzioso ma sempre determinato e competente, ha permesso di colpire duramente un sistema che alimentava degrado e insicurezza. La Polizia Locale continuerà a presidiare con determinazione il territorio, intensificando i controlli e mantenendo alta l’attenzione sulle aree più sensibili del centro storico, con l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi di vita più sicuri e vivibili”.
Più informazioni