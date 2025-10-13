  • News24
Beccato

Mezzo chilo d’erba nel comodino e la rete di clienti in Albaro: 18enne arrestato per spaccio

In casa gli stono stati trovati 3500 euro in contanti e tutto il necessario per fabbricare le dosi

polizia arresto

Genova. La Squadra Mobile di Genova, a seguito di una proficua attività investigativa volta al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha arrestato per spaccio un diciottenne del posto, nella delegazione di Albaro.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando gli agenti, venuti a conoscenza di una probabile attività di spaccio di cannabis nei pressi di via Opera Pia, hanno eseguito un servizio di osservazione individuando un giovane cedere qualcosa ad un coetaneo, in cambio di una banconota da 20 euro.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente e hanno identificato l’acquirente, un 19enne del posto, trovato in possesso di 3 grammi di cannabis e per questo sanzionato in via amministrativa. L’indagato è stato perquisito e trovato in possesso delle banconote appena ricevute e di ulteriori 14 grammi di cannabis. Estesa anche al domicilio, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa mezzo chilo di cannabis, divisa in panetti, nascosta nel cassetto del comodino e 3500 euro in contanti occultati nell’armadio, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato arrestato e da successivi accertamenti è emerso che utilizzava l’applicazione di whatsapp per concordare lo scambio di sostanza stupefacente con i clienti. All’esito della direttissima di questa mattina, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia.

