Spaccia crack, cocaina ed ecstasy in centro storico: arrestato 25enne

Genova. Un 25enne gambiano è stato arrestato ieri sera dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso della serata di ieri, durante il controllo i poliziotti delle volanti hanno percorso i vicoli di via San Luca e Mele fino a giungere nei pressi di vico Santo Sepolcro dove hanno trovato il 25enne che, appena li ha visti, ha cercato di allontanarsi.

Molto agitato e insofferente al controllo, ha fatto insospettire gli agenti che lo hanno perquisito.

Nascosti negli slip e nei risvolti di pantaloni e calzini sono stati rinvenuti differenti tipi di droga tra hashish, marijuana, crack, cocaina e ecstasy per un totale di 60grammi che sono stati sequestrati.

Al 25enne, giudicato per direttissima nella mattinata odierna, è stata applicata, dal Questore di Genova, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.